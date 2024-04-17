Süper Lig ekiplerinden Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kaleci Dorde Nikolic, "Fenerbahçe maçında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tabii ki iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, yarı saha çift kale maç ve çıkış koşusuyla idmanı tamamladı. Sakatlığı bulunan takım kaptanı Hakan Arslan ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı. Takım yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Fenerbahçe 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor'un başarılı kalecisi Dorde Nikolic antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nikolic, "Çok büyük bir zorlu rakibe karşı oynayacağız. Fenerbahçe maçında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tabii ki iyi bir sonuç almak istiyoruz. Trabzon'da elimden gelenin en iyisini de yaptım. Takıma üç puan kazandırmak için kendi kısmıma düşen katkıyı vermeye çalıştım. Performansımı bu şekilde ortaya koydum" dedi.