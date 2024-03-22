Sivasspor bugün yoğun kar yağışı altında yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet ve pas çalışmaları yapan Yiğidolar, yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.
Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Bartuğ Elmaz, Emre Gökay, Rey Manaj, Azizbek Turgunboev ve Aaron Appindangoye ise idmanda yer almadı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.