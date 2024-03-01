Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, konuk olduğu Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Öncelikle Sami Uğurlu Hocama ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi bir takım kurmuş durumda. Oyun anlamında çok etkili olabilecek futbolculara sahipler. Böyle bir deplasmanda, ligin en fazla gol atan 3. takımına karşı gol yemeden maçı bitirdik. Bir iki karambol haricinde pozisyon vermeden maçı bitirdik. Yakaladığımız karşı karşıya pozisyonları değerlendirebilseydik belki de çok hak etmeden 3 puan alacaktık. En azından şunu gördük iyi mücadele eden, elindeki kadroyla, sahada uyguladığı varyasyonlarla iyi bir Sivasspor vardı. Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarımıza, onların güzelliklerine teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta taraftarlarımızı da tribüne bekleyip kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.