Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Hollandalı futbolcu Queensy Menig'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Queensy Menig ile anlaşmaya vardı.

Kente gelen Queensy Menig, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Son olarak Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Partizan'da forma giyen Queensy Menig, kariyerinde 69 kez gol sevinci yaşadı.

Menig, çeşitli kategorilerde 5 kez ülkesinin milli takım formasını giydi.