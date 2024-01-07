Süper Lig'de heyecan sürüyor. 19. hafta maçında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Çekişmeli maçta kazanan taraf 3-1'lik skorla konuk takım oldu.
Sivasspor'un galibiyet gollerini 23. dakikada Arif Kocaman (KK), 90+3 ve 90+8'de Rey Manaj kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı ise 42. dakikada Stephane Bahoken'den geldi.
Bu sonuçla Sivasspor 24 puanla 10. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 29 puanla 4. sırada kaldı.
Stat: RHG EnerTürk Enerji
Hakemler: Alper Akarsu, Samet Çavuş, Yusuf Bozdoğan
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah (Dk. 90+9 Talha Sarıarslan), Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Bahoken, Morte (Dk. 80 Ramazan Civelek), Cardoso, Thiam
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Appindangoye , Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Saiz (Dk. 65 Emre Gökay Dk. 90+5 Keita), Barrow (Dk. 90+5 Camara), Koita (Dk. 65 Kvet), Manaj
Goller: Dk. 24 Arif Kocaman (kendi kalesine), Dk.90+3 (Penaltıdan) ve Dk. 90+8 Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 42 Bahoken (Mondihome Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Appindangoye, Dk. 73 Kvet , Dk. 90+6 Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 28 Gökhan Sazdağı, Dk. 63 Bahoken, Dk. 90+4 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 90+5 Attamah) (Mondihome Kayserispor)