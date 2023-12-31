En son Servet Çetin'in teknik direktörlük görevini üstlendiği EMS Yapı Sivasspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni teknik direktörünü duyurdu.

Sivasspor Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz Bülent Uygun ile Anlaşmaya Vardı

Kulübümüzde futbolcu ve genel menajerlik görevleri yapan, 2007/2008 ve 2008/2009 sezonunda ligde tarih yazarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz, Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz sezonlarda takımımızın başında bulunan değerli teknik adam Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı. Son görüşmeleri yapmak üzere yarın 13.30 uçağı ile Sivas'a gelecek Bülent Uygun, 02 Ocak Salı günü saat 11.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda kendisini EMS Yapı Sivasspor'umuza bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.