Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu.

Mücadele sonrasında Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARAGÖL'ÜN SÖZLERİ:

Bu maçla ilgili nasıl bir değerlendirme yapılır bilmiyoruz. Türk futbolu adına kara bir gece. Açık seçik bir penaltımız vermedi. 2-1'den sonra, ceza sahası içerisinde defans oyuncumuza topsuz alanda yapılan bir faul sonucunda 3. golü yedik. VAR'daki hakemler var mı, yok mu? Yoksa, VAR'ın ismini YOK yapalım. Nasıl değerlendiriyorlar anlamadık. Bu maçın neticesi önceden mi oganize ediliyor, başka bir şey mi oluyor? Biz anlamadık.