EMS Yapı Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları devam etti

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde, Trabzonspor'u ağırlayacak olan EMS Yapı Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, günün ilk idmanında kulüp tesislerindeki fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet çalışmaları yaptı.

Futbolcular, daha sonra antrenman sahasında teknik direktör Servet Çetin yönetiminde çalışma gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, sınırlı alanda pas çalışmalarının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan futbolcular idmanda yer almazken, Modou Barrow ise sakatlığı nedeniyle koşu yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Trabzonspor, 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.