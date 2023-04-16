Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda bitexen Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmaya iyi başladıklarını söyledi.

Çalımbay, ölü topların bu sezon kendilerinin en büyük zaafları olduğuna işaret ederek, "Bugün de bütün üstünlük bizdeydi. Özellikle de ikinci yarı. Her türlü pozisyonu da yakaladık. Ama maalesef atamadık. Ama aynı şekilde, aynı golleri yemek bizi üzüyor. Sezon başından beri bireysel hatalar yapıyoruz ölü toplarda. Onlardan bir tanesinde de golü yedik." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Maçın başından sonuna kadar kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi gösterdik. Pozisyonlar da yakaladık. Onları da atamadık. Onun için hem böyle pozisyonları kaçırırsanız hem de aynı şekil gol yerseniz o zaman mağlubiyet gayet normaldir. Karşımızdaki takım 11 maçtır galibiyet alamamış. Mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Tabii ki agresif olacaklardı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz lazımdı."