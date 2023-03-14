UEFA Konferans Ligi son 16 turunda temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, 1-0'ın rövanşında Fiorentina'yı sahasında ağırlayacak. Müsabaka öncesinde kırmızı-beyazlıların medya programı belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fiorentina ile sahasında oynayacağı müsabaka öncesinde DG Sivasspor'un medya programı belli oldu.

Sivasspor ile Fiorentina 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele öncesi kırmızı-beyazlı takımın basın toplantısı ve antrenman programı belli oldu.

Sivasspor, yarın saat 15.00'te kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile futbolcu Samu Saiz, saat 18.00'de maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül

Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında konuşacaklar.