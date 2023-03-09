UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Yiğidolar, İtalya'dan avantajlı bir skorla dönmenin planlarını yapıyor. İşte zorlu mücadele öncesi Rıza Çalımbay'ın 11'i.

Avrupa'da yoluna devam eden temsilcilerimiz Sivasspor ve Başakşehir, Konferans Ligi Son 16 Turu macerasına bugün start veriyor. Sivasspor, İtalya'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina'ya konuk olacak. Fotomaç'ın derlediği haberde, Artemio Franchi Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak mücadeleyi Arnavutluk'tan Enea Jorgji yönetecek. Tarihi karşılaşma TV 8,5'tan yayınlanacak. Kırmızı-beyazlılarda 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yatabare, Robin Yalçın ile Caner Osmanpaşa kadroda yok. Sivas'taki rövanş 16 Mart'ta oynanacak.

İşte Sivasspor'un muhtemel 11'i

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Martinez, Julio, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Mandragora, Gonzalez, İkone, Arthur.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya, Guotas, Appindangoye, Uğur, Charisis, Cofie, Hakan, Gradel, Saiz, Caicedo.