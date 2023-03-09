UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turunda heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor, konuk olduğu İtalya'da Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. İşte maçın detayları...

FIORENTINA-SİVASSPOR İLK 11'LER

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Martinez, Igor, Biraghi, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Jovic.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan, Caicedo.

Fiorentina - Sivasspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

FIORENTINA - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fiorentina - Sivasspor maçı 9 Mart Perşembe günü saat 23:00'te TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.