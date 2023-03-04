Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fatih Karagümrük sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin kendilerinde şok etkisi yarattığını ifade eden Rıza Çalımbay, "Böyle gol yemeyi beklemiyordum. Pozisyonlar ve gol atacağımızı biliyorduk ve attık da. Maça iyi başladık. İlk yarı gayet ortada bitti. İkinci yarı özellikle ölü topları istediğimiz şekilde karşılayamadık. Bugünkü maçın özeti yediğimiz goller. Takımımın böyle goller yememesi gerekiyor. Bize yakışmadı. Herkes elinden gelen mücadeleyi gösterdi ama yediğimiz hatalı goller bizi mağlup duruma getirdi" dedi.



"SAIZ İNŞALLAH BUNDAN DAHA İYİ OLACAK"



Takıma yeni katılan Samu Saiz hakkında konuşan Rıza Çalımbay, "Saiz yeni geldi. İstediğimiz gibi bir oyuncuydu. Normalde forvet arkası bugün kanat oynadı. Beşiktaş'ta da oynadı. Bu maçta da gol attırdı. Yararlı bir oyuncu ama tamamı bu değil. Üstüne çıkması gerekiyor. Sivas'ta kar kış olduğu için hazırlık maçı şansımız olmadı. Koca bir boşlukta en az 2-3 maç yapmamız gerekiyordu. Saiz, inşallah bundan daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.