Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi Fiorentina'yı tanıyalım

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Fiorentina ile eşleşti. İtalyan ekibi, Serie A'nın köklü takımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2023- 16:39