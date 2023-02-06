Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın yardımcı antrenörü Ayhan Tenbeloğlu'nun, Hatay'da yaşayan çok sayıda akrabasının, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kırmızı beyazlılardan yapılan açıklamalada; "A takım yardımcı antrenörlerimizden Ayhan Tenbeloğlu'nun Hatay'da yaşayan çok sayıda akrabasının, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Ayhan Tenbeloğlu olmak üzere, aile yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyor, hayatını kaybedenlere ise yüce Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.