Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.
SİVASSPOR'DA 3 SAKATLIK!
Sivaspor, Max Gradel, Samba Camara ve Aaron Appindangoye'nin sakatlıkları nedeniyle maçın kadrosuna alınmadığını açıkladı.
İşte Sivasspor'un açıklaması:
"Galatasaray maçı öncesi gerçekleştirdiğimiz antrenmanda üst arka adalesinde gerilme ve ödem oluşan Max Gradel, Kasımpaşa maçında kalçasında zorlanma oluşan Samba Camara ile Kasımpaşa maçı öncesi ayak bileğinde burkulma olan ve ağrıları devam eden Aaron Appindangoye bugün oynayacağımız Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır."
Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi büyük şok!
Sivasspor; Max Gradel, Samba Camara ve Aaron Appindangoye'nin sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 29.12.2022- 15:47 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022- 15:56
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.