"Lige verilen ara bize iyi gelecek"
Sivas'ta kazanan yok!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (12 Kasım Cumartesi)
12 Kasım Döviz Kuru | Euro, dolar, gram altın kaç TL?
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