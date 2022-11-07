Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Fenerbahçe'ye karşı kötü oynamadık. Fenerbahçe çok iyi kurulmuş bir takım. Penaltı olmasa, bu maç başka yere giderdi. Son bölümde tüm riskleri aldık. Ancak doldur boşalt ile olacak iş değil bu." dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



İŞTE ÇALIMBAY'IN SÖZLERİ:



Fenerbahçe'ye karşı kötü oynamadık. Fenerbahçe çok iyi kurulmuş bir takım. Penaltı olmasa, bu maç başka yere giderdi. Son bölümde tüm riskleri aldık. Ancak doldur boşalt ile olacak iş değil bu. Kenarda sürekli söyledik, pas yaptığımızda daha etkili olduk. Son paslarda etkili olamadık. Çok güzel bir lig maçı oldu ama yapacak bir şey de yok." dedi.



Dünya Kupası arasıyla ilgili konuşan Rıza Çalımbay "İnşallah son maçımızı evimizde kazanırız. Ara, bizim için mükemmel olacak. Yorgunluk, bıkkınlık oluyor. Uzun yolculuklar yaptık." diye konuştu.