Slavia Prag - Sivasspor maçı öncesi Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçı daha önemli

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. ve son maçında yarın deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bunun farkındayız biz. Hem bizim için hem Türkiye’nin alacağı puanlar açısında da çok önemli bir maç” dedi.

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2022- 19:15