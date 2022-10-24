Sivasspor'da CFR Cluj mesaisi başladı!

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor sahasında CFR Cluj'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılar grup birinciliği için çok önemli olan bu maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.10.2022- 16:46