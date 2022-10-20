Sivasspor kafilesi Trabzon'a gitti!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu maç için Trabzon'a gitti.

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2022- 15:13