Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Giresunspor galibiyeti sonrası konuştu. Otyakmaz, "Kulüpler Birliği'nde 1'inci Lig'deki arkadaşlarımızla da toplantı yaptık. Onların da çok önemli sonunları var. Topyekün bu konuyu ele alıp, gelirleri artıracak projelere ihtiyacımız var. Yoksa işin sonu çok kötü gözüküyor." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında kendi sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşan ve maçtan 3-0 galip ayrılan Demir Grup Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftara ve takıma moral için bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyleyen Otyakmaz, "Güzel bir sonuçla taraftarı memnun ettiler. Takımımızı tebrik ediyorum. Bu zor periyoda ve sakatlıklara rağmen güzel bir futbolla hak ederek maçı kazanmış olmaları bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki oynayacakları maçlarla ilgili de konuşan Otyakmaz, "İki önemli karşılaşma var. Trabzon da bizim gibi Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Bu hafta onlarla karşılaşacağız. Yine Cluj maçında bize avantajlı skoru getirerek o karşılaşmadan da dönmeyi umut ediyorum" diye konuştu.

"BÜYÜKEKŞİ VE YÖNETİM KURULUNA GÜVENİYORUZ"

TFF ile yapılan toplantı ile kulüplerin mali ve genel durumu hakkındaki soru üzerine Otyakmaz, "Öncelikle Sayın Büyükekşi ve yönetim kuruluna gerçekten teşekkür ediyorum. Türk futbolunun bütün sorunlarıyla inanılmaz derecede uğraşıyorlar ve ilgileniyorlar. Gece yarılarına kadar toplantılar devam ediyor. Kendilerine buradan bir kez daha güvendiğimizi ve bu sorunları çözecek bir yönetim olduğunu tekrar deklare etmek istiyorum. Gerçekten çok olumlu bir toplantı geçti. Bundan sonra da sorunları halledecek iradeyi en azından görmüş olduk. Bundan da çok mutlu olduk" dedi.

"PROJELER GEREK, İŞİN SONU ÇOK KÖTÜ GÖZÜKÜYOR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kulüplerin mali durumuyla ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Otyakmaz şöyle dedi:

"Ekonomik olarak şartlarımız son derece zor. Gerçekten bu bütçelerle ve gelirlerle sezon sonunu getirmemiz mümkün değil. Biz Avrupa'da biraz başarı elde edebilirsek, turu geçebilirsek diğer takımlara göre biraz daha avantajlı olabiliriz. Ama bu gelirlerle bizim maliyetimizdeki takımlardan daha aşağı takımların bile sezon sonunu getirmeleri çok zor. Kesinlikle bir destek ya da özel bir projeye ihtiyacı var Türk futbolunun. Kulüpler Birliği'nde 1'inci Lig'deki arkadaşlarımızla da toplantı yaptık. Onların da çok önemli sonunları var. Topyekün bu konuyu ele alıp, gelirleri artıracak projelere ihtiyacımız var. Yoksa işin sonu çok kötü gözüküyor."