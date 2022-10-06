Sivasspor’un golü Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golü oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor, sahasında oynadığı karşılaşmada Ballkani karşısında 37. saniyede attığı golle bir rekora imza attı.
Sivasspor Haberleri
Yayın Tarihi: 06.10.2022- 20:55
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor, sahasında Kosova ekibi Ballkani'yi ağırlıyor. Sivasspor 37. saniyede Fredrik Ulvestad'ın attığı golle öne geçti.
Verilere göre; bu gol aynı zamanda Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken atılan golü olarak kayıtlara geçti. Golden sonra Ulvestad büyük sevinç yaşadı.