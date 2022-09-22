Max Gradel Sivasspor'u sırtlıyor!

Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 2 kulvarda yoluna devam eden Demir Grup Sivasspor'da Max Gradel, takımın skor yükünü çeken isim konumunda bulunuyor. Fildişi Sahilli futbolcu aynı zamanda en istikrarlı oyuncu oldu. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2022- 13:41