UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Sivasspor, 3-1’in rövanşında Malmö’yü ağırladı. Rakibine 2-0’lık skorla mağlup olan Yiğido, UEFA Konferans Ligi’nde yoluna devam edecek. İşte detaylar…

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Sivasspor evinde Malmö ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyum'nda Sivasspor Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. İsveç temsilcisine 2-0 kaybeden Yiğido yoluna UEFA Konferans Lig'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Sivasspor sahasında İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya geldi. Yiğidolar 3-1'in rövanşında Malmö'ye Veljko Birmancevic'in ve Thelin'in golleriyle 2-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti. Malmö'ye elenen Sivasspor yoluna UEFA Konferans Lig'nde devam edecek.

UEFA Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi 26 Ağustos Cuma 16:00'da İstanbul'da yapılacak.