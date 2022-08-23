Sivasspor 'un yeni oyuncusu Dia Saba, takımla beraber bugün ilk antrenmanına çıktı. Çalışmada bir hayli heyecanlı olan 29 yaşındaki futbolcu, antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da oyuncuyla idmana çıkmadan önce kısa bir görüşme yaptı.
Sivasspor’da yeni transfer Dia Saba ilk antrenmanına çıktı
Son dakika transfer haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Malmö ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da mücadelenin hazırlıkları başladı. Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Dia Saba, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Sivasspor Haberleri
Yayın Tarihi: 23.08.2022- 16:57
Sivasspor 'un yeni oyuncusu Dia Saba, takımla beraber bugün ilk antrenmanına çıktı. Çalışmada bir hayli heyecanlı olan 29 yaşındaki futbolcu, antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da oyuncuyla idmana çıkmadan önce kısa bir görüşme yaptı.