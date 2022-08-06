Rıza Çalımbay: Böyle oynarsak hem Türkiye’de hem de Avrupa’da çok zorlanırız

Rıza Çalımbay: Böyle oynarsak hem Türkiye’de hem de Avrupa’da çok zorlanırız

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile Gaziantep kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 1-1 sona erdi. Maçtan sonra ev sahibi ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay önemli açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Böyle oynarsak hem Türkiye’de hem de Avrupa’da çok zorlanırız. Bunun çok çok üstüne çıkmamız gerektiğinin farkındayız." dedi.

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 23:06 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022- 23:40