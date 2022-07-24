Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Avusturya kampını yoğun geçiriyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay önderliğinde çalışmalarına devam eden Yiğidolar 26 Temmuz Salı günü kampını tamamlayıp Sivas'a dönüş yapacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Bad Waltersdorf kasabasında gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah ile karşı karşıya gelecek. Bad Blumau Stadyumu'ndaki karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, 26 Temmuz Salı günü Sivas'a dönecek.