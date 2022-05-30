Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Sivasspor'da sözleşmeler sona eriyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Sivasspor'da sözleşmeler sona eriyor. Sözleşmesi bitecek olan kişiler arasında tecrübeli Teknik Direktör Rıza Çalımbay da var. 6 oyunucuyu kapsayan listede önemli oyuncular da bulunuyor. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2022- 12:07