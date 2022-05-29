Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması nedeniyle kentte kutlama programı düzenlendi. Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler katıldı. Kutlama programı Demir Grup Sivasspor futbolcularını ve yöneticilerini kupa ile birlikte taşıyan otobüs Cumhuriyet Meydanı'na gelişiyle başladı. Alanda toplanan çok sayıda taraftar kırmızı-beyazlı ekibe sevgi gösterisinde bulundu.

"ZOR BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK"

Kutlamada konuşma yapan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "55'inci kuruluş yıl dönümümüzü yaşadığımız bu günlerde, 60'ıncı Türkiye Kupası'nı müzemize götürmeyi başardık. Bu heyecanımıza, bu mutluluğumuza ve gururumuza ortak olan tüm hemşerilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ne mutlu bize ki finalde muhteşem taraftar desteğini arkasına alan takımımız, harika bir futbol ortaya koyarak kupayı kaldırdı. Bu kupa sadece takımımız için değil, Sivas şehri için de çok önemliydi. Oyuncularımız ona göre oynadı ve mücadele etti. Herkes sorumluluğunu bildi ve herkes görevini yaptı. 2 sezondur üst üste Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan takımımız, bu başarısını devam ettirerek 3'üncü yılında da ülkemizi yine Avrupa'da temsil edecek. Bir Anadolu takımı olarak kırılması zor bir başarıya imza attık. Avrupa oynama kültürüne alışan ve burada tecrübe elde eden takımımız, bu sezon da Avrupa Ligi'nde ülkemize puanlar kazandırmak için her şeyini ortaya koyacak" dedi.

"BÖYLE BİR ŞEYİ HEP HAYAL ETMİŞTİM"

Teknik direktör Rıza Çalımbay ise, "Size bu günleri yaşattığım için çok mutluyum. Çünkü benim doğduğum büyüdüğüm yer. Yoldan gelirken çocukluğum aklıma geldi. Böyle bir şeyi hep hayal etmiştim. Hepinize teşekkür ediyorum. Bütün takımla burada olmak isterdik ama bazı arkadaşlarımız gelemediler. Onlarında size çok çok selamı var. Şimdi Avrupa'ya gidiyoruz. Burada futbolcuların etkisi var ancak, taraftar bana göre 12'inci değil 1'inci adamdır. Sizler olmazsanız biz maç bile kazanamayız. Kupa hepinize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de, "Muhteşem bir günde sizinle beraberiz. Sivas olarak inandık, 'bu kupa gelecek' dedik ve bu kupa Sivas'a geldi. Mecnun başkanımıza ve ekibine tüm Sivaslılar adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.