Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Sivasspor'dan efsane istatistik. Sivasspor kupada çıktığı hiç bir maçta mağlubiyet yüzü görmedi. İşte başarılı grafiğin detayları...

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı hiç maç kaybetmeden kazandı.

Türkiye Kupası Finali'nde Kayserispor'u 3-2 yenen Yiğidolar, kupayı müzesine götürdü. Kırmızı-beyazlılar kupada başarılı bir grafik çizdi. 5. Tur'da MKE Ankaragücü, son 16'da Bandırmaspor ve çeyrek finalde Karagümrük'ü yenen Yiğidolar, çift maç olarak oynanan yarı finalde Alanyaspor ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlılar ilk maçta berabere kaldığı Alanyaspor'u ikinci karşılaşmada mağlup edip finale çıktı. Sivasspor dün de Kayserispor'u yenip kupada namağlup şampiyon oldu.