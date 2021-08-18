19 Ağustos 2021, Perşembe

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Sivasspor - Kophenhag UEFA Konferans Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor - Kophenhag maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 18.08.2021

Sivasspor UEFA Konferans Ligi play-off turunda Kophenhag karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Kophenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile sahasında karşılaşacak. Avrupa kupalarında 19. maçına çıkacak olan Yiğido kazanarak avantaj elde etmek istiyor. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Sivasspor'un Kophenhag ile oynayacağı maçtan son dakika gelişmeleri için tıklayın...

Sivasspor UEFA Konferans Ligi play-off turunda Sivasspor ile Kophenhag karşı karşıya gelecek. Rıza Çalımbay yönetyiminde Avrupa'da başarılı sonuçlar elde eden Sivasspor, son olarak Dinamo Batumi'yi eleyerek adını play-off turuna yazdırdı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Kophenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - KOPHENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, 19 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak. Mücadele, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Maçı, Ukraynalı hakem Mykola Balakin yönetecek.

2 EKSİK VAR

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye ve Pedro Henrique Kopenhag karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

AVRUPA'DAKİ 19. RANDEVU

Sivasspor, sahasında oynayacağı Kopenhag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 18 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 20 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 31 gole engel olamadı.

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