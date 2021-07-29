Sivasspor - Petrocub maçının 11'leri belli oldu!

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Sivasspor, Petrocub ile karşı karşıya geliyor. Yiğidolar 1-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla sahasında tur biletini almak istiyor. Sivasspor - Petrocub müsabakasında ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Sivasspor, Petrocub'ı konuk ediyor. Temsilcimiz 1-0 kazandığı maçın rövanşında tur biletini almak için sahaya çıkacak. Karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Caner, Ahmet, Hakan, Fajr, Jorge Felix, Sefa, Pedro Henrique, Kayode



Petrocub: Meira, Revenco, Potirniche, Rozgoniuc, Jardan, Mihail Platica, Bogaciuc, Cotogoi, Iosipoi, Sergiu Platica, Ambros

SİVASSPOR - PETROCUB MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Petrocub maçını Rus hakem Kirill Levnikov yönetecek. TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

BAŞKAN OTYAKMAZ TAKIMINA GÜVENİYOR

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Avrupa arenasında takımına güveniyor... Otyakmaz, "Deplasmandan avantajlı bir skorla geldik, iyi bir avantaj elde ettik. Bu turu geçtikten sonra iki ön eleme bizi bekliyor. Hocamıza güveniyoruz. İnşallah başarılı oluruz, verdiğimiz emeklerin karşılığını da alırız" dedi.

İLK AVRUPA DENEYİMİ 2008-2009 SEZONUNDA

Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 2007-2008 sezonunu 73 puan ve averajla 4. sırada tamamlayarak ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. 2008-2009 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katılan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupanın dışında kaldı. Beşiktaş 'ın 71 puanla şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.

Sivasspor, 2009-2010 sezonunda 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kırmızı-beyazlı ekip, kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek kupadan elendi.

6 PUANLA 3. SIRADA KALDI

Sivasspor, teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına gidemedi. Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra geçen sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile eşleşti.

Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan, 4 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, attığı 9 gole karşı kalesinde 11 gol gördü. Sivasspor, karşılaşmalarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.

Gruptaki 2 galibiyetini 2-0 ve 3-2'lik skorlarla Karabağ'a karşı alan kırmızı-beyazlı ekip, 6 puanla 3. sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda etti.

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