Sivasspor Avrupa arenasında! Petrocub - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu
Son dakika Sivasspor haberleri... Geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayan Sivasspor UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılıyor. Moldova temsilcisi Petrocub'a konuk olacak olan Sivasspor'da hedef mutlak galibiyet. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve hakemi de yer alıyor. Peki, Petrocub - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor ile Petrocub kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Petrocub - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
📺 PETROCUB - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Petrocub - Sivasspor maçı 22 Temmuz Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
PETROCUB - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Petrocub: Petrocub: Meira, Bogaciuc, Maxim, Stefan, Revenco, Sandu, Ambros, Platica, Melachio, Jardan, Platica
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Kayode, Sefa, Yatabare
💪 SİVASSPOR'UN PETROCUB KADROSU!
Sivasspor'un Petrocub maçı kadrosunda, Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal yer aldı.
PETROCUB - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Sivasspor ile Petrocub karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Jeremie Pignard görev yapacak.
RIZA ÇALIMBAY'DAN MAÇ ÖNCESİ PAYLAŞIM!
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