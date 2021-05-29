29 Mayıs 2021, Cumartesi

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Son dakika transfer haberi: Sivasspor'dan Troy Deeney atağı!

Sivasspor'a İngiltere'den golcü!
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

DG , . Lig takımı 'da forma giyen 32 yaşındaki golcü oyuncu ’e teklif yapacak. Yeni sezonda 'da boy gösterecek Yiğidolar, sözleşmesi biten İngiliz oyuncuyla yakın temas halinde. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Yeni sezonda 'ya gitmeyi garantileyen ve güçlü bir kadro kurmak isteyen 'da transfer çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgilere göre kırmızı-beyazlılar, . Lig ekibi 'da oynayan ve sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki forvet ile temasa geçti. Deeney ile bir ön görüşme yapacak olan ekibi, İngiliz oyuncuya teklif götürecek.

Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kariyerinde 414 maça çıkan ve 141 gol atan Troy Deeney, 52 kez sarı kart görürken, 3 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

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