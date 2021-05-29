Son dakika transfer haberi: Sivasspor'dan Troy Deeney atağı!
DG Sivasspor, İngiltere 2. Lig takımı Watford'da forma giyen 32 yaşındaki golcü oyuncu Troy Deeney’e teklif yapacak. Yeni sezonda Avrupa'da boy gösterecek Yiğidolar, sözleşmesi biten İngiliz oyuncuyla yakın temas halinde. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Yeni sezonda Avrupa'ya gitmeyi garantileyen ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgilere göre kırmızı-beyazlılar, İngiltere 2. Lig ekibi Watford'da oynayan ve sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki forvet Troy Deeney ile temasa geçti. Deeney ile bir ön görüşme yapacak olan Sivas ekibi, İngiliz oyuncuya teklif götürecek.
Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Kariyerinde 414 maça çıkan ve 141 gol atan Troy Deeney, 52 kez sarı kart görürken, 3 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.
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