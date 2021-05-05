05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Süper Lig'de 16 maçtır mağlubiyet göremeyen Yiğidolar, Avrupa'nın da en iyi ikinci serisini yakaladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın tek rakibi Inter oldu. 39. haftada deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek puanını 58'e çıkartan ve 5.'lik iddiasını sürdüren Sivasspor, yenilmezlik serisini de 16 maça yükseltti. Bu süreçte 9 galibiyet ve 7 beraberlik olan Yiğidolar, Avrupa'nın da en uzun yenilmezlik serilerinden birini yakaladı.
DÜNYA DEVLERİNİ GEÇTİ!
Sivasspor, büyük ligler ve Süper Lig'de yer alan 119 takım arasında ikinci sıraya yerleşti. Inter'in gerisinde kalan kırmızı-beyazlı takım, dünya devleri Lılle, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Barcelona ve Bayern München'i geride bıraktı.
Beşiktaş, Sivasspor'u takip ediyor
Listede yer alan diğer Türk takımlarından diğeri ise Beşiktaş oldu. 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, listede üçüncü sırada yer alarak Sivasspor'u takip etti.
Son dakika spor haberi: Sivasspor devleri geçti Inter'in ardından ikinci oldu!
Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla 5. sıraya yükselen Sivasspor, önemli bir dereceye de imza attı. 16 maçtır yenilmeyen Yiğidolar, Avrupa'nın en iyi seri yakalayan ikinci takımı oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Ligde 16 maçtır yenilmeyen DG Sivasspor, Inter'in ardından Avrupa'da en iyi seri yakalayan takım oldu.
Süper Lig'de 16 maçtır mağlubiyet göremeyen Yiğidolar, Avrupa'nın da en iyi ikinci serisini yakaladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın tek rakibi Inter oldu. 39. haftada deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek puanını 58'e çıkartan ve 5.'lik iddiasını sürdüren Sivasspor, yenilmezlik serisini de 16 maça yükseltti. Bu süreçte 9 galibiyet ve 7 beraberlik olan Yiğidolar, Avrupa'nın da en uzun yenilmezlik serilerinden birini yakaladı.
DÜNYA DEVLERİNİ GEÇTİ!
Sivasspor, büyük ligler ve Süper Lig'de yer alan 119 takım arasında ikinci sıraya yerleşti. Inter'in gerisinde kalan kırmızı-beyazlı takım, dünya devleri Lılle, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Barcelona ve Bayern München'i geride bıraktı.
Beşiktaş, Sivasspor'u takip ediyor
Listede yer alan diğer Türk takımlarından diğeri ise Beşiktaş oldu. 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, listede üçüncü sırada yer alarak Sivasspor'u takip etti.
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