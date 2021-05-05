05 Mayıs 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Sivasspor devleri geçti Inter'in ardından ikinci oldu!

Sivasspor devleri geçti Inter'in ardından ikinci oldu!
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

Spor Toto 'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla 5. sıraya yükselen , önemli bir dereceye de imza attı. 16 maçtır yenilmeyen , Avrupa'nın en iyi seri yakalayan ikinci takımı oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Ligde 16 maçtır yenilmeyen DG , Inter'in ardından Avrupa'da en iyi seri yakalayan takım oldu.

'de 16 maçtır mağlubiyet göremeyen , Avrupa'nın da en iyi ikinci serisini yakaladı. Teknik Direktör 'ın tek rakibi Inter oldu. 39. haftada deplasmanda 'nü 1-0 mağlup ederek puanını 58'e çıkartan ve 5.'lik iddiasını sürdüren Sivasspor, yenilmezlik serisini de 16 maça yükseltti. Bu süreçte 9 galibiyet ve 7 beraberlik olan Yiğidolar, Avrupa'nın da en uzun yenilmezlik serilerinden birini yakaladı.

DÜNYA DEVLERİNİ GEÇTİ!

Sivasspor, büyük ligler ve Süper Lig'de yer alan 119 takım arasında ikinci sıraya yerleşti. Inter'in gerisinde kalan kırmızı-beyazlı takım, dünya devleri Lılle, , , , , ve 'i geride bıraktı.

, Sivasspor'u takip ediyor
Listede yer alan diğer Türk takımlarından diğeri ise Beşiktaş oldu. 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, listede üçüncü sırada yer alarak Sivasspor'u takip etti.
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