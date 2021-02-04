Sivasspor Muammer Yıldırım'ın sözleşmesini uzattı
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kaleci Muammer Yıldırım'ın sözleşmesinin 2023-2024 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muammer Yıldırım'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Muammer'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ederiz." ifadesine yer verildi.
2020-2021 sezonunda sözleşmesi sona erecek futbolcumuz Muammer Yıldırım'ın sözleşmesi 2023-2024 sezonuna kadar uzatıldı.— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) February 4, 2021
Muammer'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz. pic.twitter.com/DbzmTZnJ9B
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