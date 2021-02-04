04 Şubat 2021, Perşembe

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Sivasspor Muammer Yıldırım'ın sözleşmesini uzattı

Sivasspor iç transferde mutlu sona ulaştı!
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

ekiplerinden , kaleci 'ın sözleşmesinin 2023-2024 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Muammer'i tebrik eder, forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ederiz." ifadesine yer verildi.

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