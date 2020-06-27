Sivasspor'un konuğu Kayserispor
Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak. Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde 53 puanla 3. sırada şampiyonluk mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar zirve takibini sürdürmek, 25 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor da alt sıralardan kurtulmak için mücadele edecek.
Sivasspor'da Hakan Arslan ve Yasin Öztekin sakat
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iki oyuncudan sakatlıkları nedeniyle bu maçta yararlanamayacak.
Orta saha oyuncuları Hakan Arslan ve Yasin Öztekin bu mücadelede forma giyemeyecek, Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.
Sivas ekibinde 4 oyuncu ise Kayserispor maçı öncesi sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Aaron Appindangoye, Mamadou Samassa, Caner Osmanpaşa ve Fatih Aksoy, Kayserispor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde ligin 30. haftasındaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.
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