27 Haziran 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'un konuğu Kayserispor

Sivasspor'un konuğu Kayserispor
SİVASSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.06.2020

'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak. 'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek.

Ligde 53 puanla 3. sırada şampiyonluk mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar zirve takibini sürdürmek, 25 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor da alt sıralardan kurtulmak için mücadele edecek.

Sivasspor'da Hakan Arslan ve Yasin Öztekin sakat

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iki oyuncudan sakatlıkları nedeniyle bu maçta yararlanamayacak.

Orta saha oyuncuları ve bu mücadelede forma giyemeyecek, Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

ekibinde 4 oyuncu ise Kayserispor maçı öncesi sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Aaron Appindangoye, Mamadou Samassa, Caner Osmanpaşa ve Fatih Aksoy, Kayserispor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde ligin 30. haftasındaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Emre Belözoğlu'nu örnek alıyorum "Emre Belözoğlu'nu örnek alıyorum"
Kayserispor maçını kazanacağız "Kayserispor maçını kazanacağız"
Çalımbay resmen açıkladı! Emre ve Mert Hakan... Çalımbay resmen açıkladı! Emre ve Mert Hakan...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör