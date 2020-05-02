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SİVASSPOR

Başarının sırrı yerliler

Başarının sırrı yerliler
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

Sivas'ın dinamosu , başarılarının sırrını yerli oyunculara bağladı.

Sivas'ın dinamosu , başarılarının sırrını yerli oyunculara bağladı. Takımın 31 yaşındaki tecrübeli kaptanı Arslan, "Bizim için sezonun iyi geçmesinin en büyük nedenlerinden birisi de başarıyı isteyen genç, dinamik bir grup ve olgun futbolunu yansıtan kişilikli, karakterli oyuncuların bir arada olması. Bunların başında da yerliler geliyor. Yabancıların katkısını göz ardı etmemek gerekiyor ama başarıyı sağlayan en önemli etkenlerden birisi her maç 6-7 yerli oyuncuyla oynamamız" yorumunu yaptı. Hakan Arslan, "Sivaslı olan, şehrin öz evladı" dediği Teknik Direktör 'ın da takım için büyük bir avantaj olduğunu vurguladı.
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