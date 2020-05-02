02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Başarının sırrı yerliler
Sivas'ın dinamosu Hakan Arslan, başarılarının sırrını yerli oyunculara bağladı.
Sivas'ın dinamosu Hakan Arslan, başarılarının sırrını yerli oyunculara bağladı. Takımın 31 yaşındaki tecrübeli kaptanı Arslan, "Bizim için sezonun iyi geçmesinin en büyük nedenlerinden birisi de başarıyı isteyen genç, dinamik bir grup ve olgun futbolunu yansıtan kişilikli, karakterli oyuncuların bir arada olması. Bunların başında da yerliler geliyor. Yabancıların katkısını göz ardı etmemek gerekiyor ama başarıyı sağlayan en önemli etkenlerden birisi her maç 6-7 yerli oyuncuyla oynamamız" yorumunu yaptı. Hakan Arslan, "Sivaslı olan, şehrin öz evladı" dediği Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da takım için büyük bir avantaj olduğunu vurguladı.
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