06 Mart 2020, Cuma

SİVASSPOR

Sivasspor sarardı

Sivasspor sarardı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2020

'de 'ı konuk edecek olan DG 'da , Samassa, ve sınırında bulunuyor.

DG 'un, ile oynayacağı müsabaka öncesinde 4 oyuncu sınırında bulunuyor.

Sivasspor, 'in 25. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan , Samassa, ve , Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak maçında görev yapamayacaklar.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da oyuncuları kart görmemeleri konusunda uyardı.

Fatih Aksoy'dan Galatasaray sözleri haberin devamı
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