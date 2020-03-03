Ronaldo'dan ilginç prim

La Liga takımlarından Real Valladolid'in sahibi Ronaldo Nazario, takımına ligde kalması için önemli vaatlerde bulundu. Ronaldo, diğer başkanların aksine futbolculara prim dağıtmak yerine; Espanyol maçı öncesi takıma tatil ve uçak biletleri sundu.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Vallodolid'in sahibi olan eski efsane futbolcu Ronaldo, futbolcularına ligde kalması halinde ilginç bir ödül vereceğini açıkladı.

Ronaldo, diğer başkanların aksine futbolculara prim dağıtmak yerine; Espanyol maçı öncesi takıma tatil ve uçak biletleri sundu. Öte yandan, Brezilyalı efsanenin takımın matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemesi halinde Formantera'da bir tatil vereceği de belirtildi.

Kendisi de Formantera'yı tercih ediyor!

Ronaldo, kendi tatillerinde de sık sık Formantera'yı tercih ediyor. Brezilyalı futbol adamı, son olarak geçtiğimiz yaz İspanya'nın Formentera Adası'nda yatında tatilini geçirmişti.

Valladolid, şu anda La Liga'da 29 puanla 15. sırada bulunuyor.

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