11 Şubat 2020, Salı

SİVASSPOR

PFDK'den Sivassporlu Isaac Cofie'ye 2 maç ceza

PFDK'den Sivassporlu Isaac Cofie'ye 2 maç ceza
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2020

Türkiye Futbol Federasyonu (), Demir Grup Sivasspor'un Ganalı oyuncusu 'ye 2 maç men cezası verdi.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, çeyrek final ilk maçında Fraport-TAV Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Cofie'ni 2 maç ceza aldığı belirtildi.

Kurulun, geçen hafta oynanan kupa maçlarından dolayı GMG Kırklarelispor'a 29 bin, ve Aytemiz Alanyaspor'a 9'ar bin, Fenerbahçe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2 bin 500'er lira para cezası verdiği ifade edildi.

Ayrıca, 3. Lig ekibi Cizrespor'un kulüp başkanı Maruf Sefinç'e sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.

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