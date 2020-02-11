PFDK'den Sivassporlu Isaac Cofie'ye 2 maç ceza
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Demir Grup Sivasspor'un Ganalı oyuncusu Isaac Cofie'ye 2 maç men cezası verdi.
Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fraport-TAV Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Cofie'ni 2 maç ceza aldığı belirtildi.
Kurulun, geçen hafta oynanan kupa maçlarından dolayı GMG Kırklarelispor'a 29 bin, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'a 9'ar bin, Fenerbahçe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2 bin 500'er lira para cezası verdiği ifade edildi.
Ayrıca, Spor Toto 3. Lig ekibi Cizrespor'un kulüp başkanı Maruf Sefinç'e sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.
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