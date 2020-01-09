MAÇ SONUCU l Demir Grup Sivasspor 2 - 2 Waldhof Mannheim l ÖZET
Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında Almanya temsilcisi Waldhof Mannheim ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında Almanya temsilcisi Waldhof Mannheim ile 2-2 berabere kaldı.
Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, özel maçta Waldhof Mannheim ile karşılaştı.
Müsabaka, takımların ilk yarıda attığı gollerle 2-2 berabere tamamlandı. Demir Grup Sivasspor'un gollerini Emre Kılınç (Penaltıdan) ve Mert Hakan Yandaş kaydetti. Waldhof Mannheim takımında ise Mounir Bouziane (2) fileleri havalandırdı.
Karşılaşmayı Demir Grup Sivassporlu taraftarlar da takip etti.
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