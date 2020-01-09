09 Ocak 2020, Perşembe

SİVASSPOR

MAÇ SONUCU l Demir Grup Sivasspor 2 - 2 Waldhof Mannheim l ÖZET

Lider Alman ekibiyle yenişemedi
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2020

'in ilk yarısını lider bitiren Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında temsilcisi ile 2-2 berabere kaldı.

'in ilk yarısını lider bitiren Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında temsilcisi ile 2-2 berabere kaldı.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, özel maçta Waldhof Mannheim ile karşılaştı.

Müsabaka, takımların ilk yarıda attığı gollerle 2-2 berabere tamamlandı. Demir Grup Sivasspor'un gollerini Emre Kılınç (Penaltıdan) ve Mert Hakan Yandaş kaydetti. Waldhof Mannheim takımında ise Mounir Bouziane (2) fileleri havalandırdı.

Karşılaşmayı Demir Grup Sivassporlu taraftarlar da takip etti.

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