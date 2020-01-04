04 Ocak 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Yiğidolar deplasmanda 12 puan topladı

Yiğidolar deplasmanda 12 puan topladı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 04.01.2020

2019-2020 sezonunun ilk devresini 37 puanla lider bitiren DG , iç sahaya oranla deplasmanda başarısız bir grafik çizdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivas ekibi, bu sezon deplasmanda yaptığı 8 lig maçının 3'ünden galibiyetle 3'ünden beraberlikle ve 2'sinden de mağlubiyetle ayrıldı. Deplasmanda rakip fileleri 16 kez havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde de ise 11 gol gördü.
'in ilk devresini lider tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bu sezon deplasmanda 3 galibiyet ve 3 beraberlikle ile 12 puan alırken, sahasında ise 8 galibiyet, 1 de beraberlikle ile 25 puan toplayabildi. Yiğidolar, deplasmanda sadece üç büyüklerden Galatasaray'a 3-2 mağlup olmuştu. Demir Grup sahasında üç büyüklerden Beşiktaş'ı 3-0 ve Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişti.

İÇ SAHADA BAŞARILI GRAFİK
Deplasmanda 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayan Sivasspor, sahasında ise başarılı bir grafik sergiledi. İç sahada yaptığı 9 maçın 8'inden galibiyetle, 1'inden beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 25 puan toplayabildi. İç sahada Demir Grup Sivasspor, 9 maçta rakip fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde de 5 gol gördü.

Sivasspor'un deplasmanda en farklı skorla ayrıldığı maç, 4-1 mağlup ettiği ezeli rakibi Kayserispor maçı oldu. 2019-2020 sezonunun ilk yarısında deplasmanda ezeli rakibi Kayserispor'a 4-1 yenen Sivasspor, rakibi ile ikinci devre de iç sahada karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-beyazlıların bu sezon deplasmanda oynadığı 8 lig maçında aldığı skorlar şöyle:

Çaykur Rizespor - Sivasspor: 2-1
Medipol Başakşehir - Sivasspor: 1-1
Alanyaspor - Sivasspor: 1-1
Galatasaray - Sivasspor: 3-2
Denizlispor - Sivasspor: 0-2
Kayserispor - Sivasspor: 1-4
Yeni Malatya - Sivasspor: 1-3
Gençlerbirliği - Sivasspor: 2-2

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