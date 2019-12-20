İkisi de kalacak

Lider Sivasspor’un teknik patronu, “Yönetimle konuştuğuma göre öyle bir şey yok. İlk yarı gitmeleri çok zor ama bu sezon kontratları bitiyor, o yüzden haklarıdır gidebilirler. Şu anda vermemiz zor” dedi.

Sivasspor, liderliğin keyfini yaşarken, bir yandan da elindeki oyuncuları tutmanın savaşını veriyor. Transferde büyüklerin iştahını kabartan Emre Kılınç ve Mert Hakan konusunda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, net açıklamalar yaptı. Çalımbay, "Bence iyi bir hava yakalanmışken o arkadaşlarımızı göndermek doğru bir şey olmaz. Onun için de kesinlikle öyle bir düşüncemiz yok şu anda. Yönetimle konuştuğuma göre öyle bir şey yok. İlk yarı gitmeleri çok zor ama sezon sonu mukaveleleri bitiyor, hakkıdır gidebilirler. Şu anda vermemiz biraz zor" bilgisini paylaştı.

Rıza Çalımbay, ilk yarının son iki haftasında oynayacakları G.Birliği ve Göztepe maçlarını da final olarak gördüklerini ve mutlak galibiyet hedefiyle çıkacaklarını vurguladı. Başarılı çalıştırıcı, "Bizim tek düşüncemiz G.Birliği ve Göztepe maçlarını inşallah iyi bir şekilde bitirirsek devre arasını her yönden iyi bir şekilde kullanacağız. Bana göre lig esas ikinci yarı başlayacak. Çünkü ikinci yarı telafisi olmayan maçlar oynanacak. Bizim de yakaladığımız çok güzel pozisyonumuz var. Bunu devam ettirmek için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız" diye iddialı konuştu.



EMRE VE FATİH'İN YOKLUĞU DEZAVANTAJ

Emre Kılınç ve Fatih Aksoy'un cezalı olmasını dezavantaj olarak değerlendiren Rıza Çalımbay, "Ligin sonu geldikçe sarı kartları fazla olan arkadaşlarımız yavaş yavaş ceza almaya başladı. Geçen hafta Hakan Arslan, şimdi Fatih ve Emre. Fernando'nun ve Yatabare'nin hastalıkları vardı. Şu anda ikisi de iyi durumdalar" ifadelerini kullandı.



ABD'Yİ YENİDEN KEŞFETMİYORUZ

Lider Sivas, 'sıfır borç ve denk bütçe' anlayışıyla yönetiliyor. Başkan Vekili Erdal Sarılar, mütevazi bir bütçeyle bu başarıyı yakaladıklarına dikkat çekerek, "Futbol şubesi için menajerlik, teknik heyet ve primler dahil olmak üzere 90 milyon liralık bir bütçemiz var. Şu ana kadar prime 10 milyon lira harcadık. 90 milyon lirayı geçmiyoruz. Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz" bilgisini verdi.



SİVAS'TA KEYİFLER YERİNDE

G.Birliği maçı hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da, keyifler yerinde. Kupada oynayanların takımdan ayrı çalıştığı Yiğido'da futbolcuların neşeli hali dikkat çekti. Çift kale maçla tamamlanan idmana sakat olan Rybalka ve Vieira katılmadı.