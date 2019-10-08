08 Ekim 2019, Salı

SİVASSPOR

Sivasspor 6 futbolcusuyla 12 kez gol sevinci yaşadı

Sivasspor 6 futbolcusuyla 12 kez gol sevinci yaşadı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 08.10.2019

'de 2019-2020 sezonunun ilk 7 haftalık periyodunda ’da 6 futbolcu, rakip fileleri 12 kez havalandırarak gol sevinci yaşadı.

'de geride kalan 7 haftalık bölümde 'da Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sezon başında kadroya katılan Fernando Andrade ile Mustapha Yatabare 3'er kez gol sevinci yaşadı. , Emre Kılınç ve Uğur Çiftçi ise 1'er defa rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Orta saha oyuncusu Hakan Arslan, 7 maçta yaptığı 3 asistle takımın en fazla asist yapan futbolcusu oldu.

Ligde atılan 12 golün 9'unu iç sahada kaydeden Yiğidolar, deplasmanda ise 3 defa ağları sarstı.

Süper Lig'de oynadığı tüm karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar, bu gollerin 5'ini ilk, 7'sini de ikinci yarılarda buldu.

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