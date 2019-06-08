08 Haziran 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Çalımbay’dan çifte kanca

Çalımbay’dan çifte kanca
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 08.06.2019

Yeniden Sivasspor ile anlaşmaya varan teknik direktör , Başkan 'dan iki isim istedi; biri Jeremain Lens diğeri ise .

Yeniden Sivasspor ile anlaşmaya varan teknik direktör , Başkan 'dan iki isim istedi; biri Jeremain Lens diğeri ise . Rıza Çalımbay bu iki isimle çalışmak istediğini Başkan'a iletirken, kendileri de kabul ederse kiralık hatta satın alma şartlarının konuşulması için yönetime rapor vereceğini anlattı. Başkan Orman, Lens'in gönderilmesine sıcak bakarken Necip konusuna ise olumlu yaklaşmadığı belirtildi.

NECİP UYSAL BİZİMLE KALIYOR
kulübü, Necip Uysal'ın takımla birlikte kampa katılacağını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Sözleşmesi biten oyuncular dışında takımdan ayrılacak oyuncular konusunda net bir karar verilmemiştir. Kaptanlarımızdan Necip Uysal kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır" denildi.

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