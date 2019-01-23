23 Ocak 2019, Çarşamba

SİVASSPOR

Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Sivassporda Trabzonspor maçı hazırlıkları
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 23.01.2019

, 'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü 'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maç oynadı.

'un yeni transferi orta saha oyuncusu , basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivasspor ailesine katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekipte sıcak bir ortam bulduğunu belirten Diabate, "Takımım için elimden gelen her şeyi yapacağım. Takım arkadaşlarım gerçekten beni iyi karşıladılar. Güzel bir atmosfer ve sıcak bir ortam var." diye konuştu.

Sivasspor'a transferi öncesinde milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den bilgi aldığını dile getiren Diabate, "İlk önce takımın hedeflerini düşünüyorum. Bireysel olarak da gol atmayı arzuluyorum ve bunun için elimden geleni yapacağım. maçına çok iyi hazırlanacağız. Gerçekten büyük bir maç, büyük bir mücadele olacak. İçeride oynayacağız ve taraftarımızı üzmemek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



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