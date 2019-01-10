10 Ocak 2019, Perşembe

SİVASSPOR

Kone ikinci yarı coşacak

Kone ikinci yarı coşacak
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2019

İlk devrede etkisiz kalan Fildişili, ’nun ayrılığı sonrası bambaşka bir Kone sözü verdi

'ta , ilk yarıda 15 maçta sadece 4 gol katkısı sağlarken, istikrarsız görüntüsüyle geçen sezonki performansını mumla arattı. 35 yaşındaki Fildişili yıldız, 2. yarıda bambaşka bir Kone sözü verdi. Kone, "Özel hayatımda bir şok yaşadım. Konsantrasyon eksikliğinden kaynaklı katkı sağlayamadım. da gitti. Üzerime düşen vazifeyi yapacağım, takım abisi olarak takıma sahip çıkacağım. Umarım 2. devrede farklı bir Kone ortaya çıkacak" diye konuştu. Öte yandan Yiğido, Arnavutluk'tan Partizani ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

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