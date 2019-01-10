Kone ikinci yarı coşacak

İlk devrede etkisiz kalan Fildişili, Robinho’nun ayrılığı sonrası bambaşka bir Kone sözü verdi

Sivas'ta Arouna Kone, ilk yarıda 15 maçta sadece 4 gol katkısı sağlarken, istikrarsız görüntüsüyle geçen sezonki performansını mumla arattı. 35 yaşındaki Fildişili yıldız, 2. yarıda bambaşka bir Kone sözü verdi. Kone, "Özel hayatımda bir şok yaşadım. Konsantrasyon eksikliğinden kaynaklı katkı sağlayamadım. Robinho da gitti. Üzerime düşen vazifeyi yapacağım, takım abisi olarak takıma sahip çıkacağım. Umarım 2. devrede farklı bir Kone ortaya çıkacak" diye konuştu. Öte yandan Yiğido, Arnavutluk'tan Partizani ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.