    20 Eylül 2018, Perşembe

    SİVASSPOR

    Demir Grup Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

    Sivassporda Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
    SİVASSPOR
    Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018

    , 'in 6. haftasında 23 Eylül Pazar günü deplasmanda ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda 21 yaş altı takımı ile maç yapıldı.

    Kırmızı-beyazlı futbolcular, maçın yanı sıra salonda fitness çalıştı.

    İdmana, tedavileri süren Delvin N'Dinga ve Mert Hakan Yandaş katılmadı. Zoro Cyriac ise takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

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