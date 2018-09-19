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Demir Grup Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda 21 yaş altı takımı ile maç yapıldı.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, maçın yanı sıra salonda fitness çalıştı.
İdmana, tedavileri süren Delvin N'Dinga ve Mert Hakan Yandaş katılmadı. Zoro Cyriac ise takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.
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